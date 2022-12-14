Москва, 14 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Статистические расчёты в американской валюте в странах ЕАЭС — это временное явление, заявил 14 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Назвав ЕАЭС одним из самых динамично развивающихся региональных союзов, глава МИД РФ оценил его совокупный валовый доход в два триллиона долларов, отметив, что союз объединяет почти 185 млн потребителей.

Сергей Лавров «Хотя нужно уже переходить на статистику в других валютах, но пока по инерции мы считаем в долларах, но вскоре, я убеждён, это пройдет».

Напомним, кроме России, участниками Евразийского экономического союза являются Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.