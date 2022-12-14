Москва, 14 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Мужчина на станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена упал под поезд. Об этом 14 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Мужчина упал под поезд на втором пути, который идёт из центра российской столицы. При этом упавший на рельсы остался жив, его извлекли из-под поезда и передали медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что 45-летний мужчина погиб в результате несчастного случая на станции «Шаболовская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.