Москва, 14 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В России необходимо продолжить вакцинацию от гриппа. Об этом 14 декабря на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Глава государства отметил, что в стране зима длинная и начало весны тоже бывает холодным.

«Поэтому вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней», ― подчеркнул российский лидер.

Обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, Путин указал на то, что надо «внимательно следить за тем, что происходит, и своевременно реагировать».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что на сегодняшний день прививочная кампания от гриппа в России завершена. По её словам, сейчас уже «поздно и не нужно» прививаться от гриппа. Попова добавила, что привившиеся от гриппа практически не заболевают или переносят болезнь в лёгкой форме.

Отметим, что в данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом в России увеличивается почти на 30–35% каждую неделю. Так, в период с 5 по 11 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории России увеличилась на 35,4%.