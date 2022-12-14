Таллин, 14 декабря, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Гражданин России Вадим Конощенок был задержан в Эстонии, сообщает 14 декабря Postimees. Полиция республики подтвердила информацию о том, что его обвиняют в «незаконных закупках электроники».

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Уточняется, что Конощенок в Эстонии был задержан 6 декабря по запросу Вашингтона. Как заявляют эстонские силовые структуры, гражданина России собираются экстрадировать в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании Конощенка в Эстонии. Американский минюст запросил его задержание, подозревая в деятельности по обходу антироссийских санкций. Также Вашингтон обвиняет в аналогичных «преступлениях» ещё четверых граждан России.