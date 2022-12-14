Москва, 14 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Финансируемые Западом СМИ и НПО от акций по вмешательству во внутренние дела России и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом в ходе пленарного заседания сообщил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства депутат Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«Комиссия имеет в своем распоряжении документы, фото- и видеоматериалы о том, как Запад вынашивает и реализует планы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны, в том числе с помощью диверсий на предприятиях, в учреждениях, на инфраструктурных объектах», — заявил Пискарёв.

Комиссий установлено, что на информационных ресурсах ряда изданий и организаций, размещены инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции, техники, изготовлению «коктейлей Молотова», а также советы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов, проинформировал парламентарий.

«Комиссией направлено обращение в Генпрокуратуру об их признании экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории России», — заявил он.

Он также обратил внимание на то, что в соцсетях публикуются призывы совершать диверсии на железнодорожном транспорте и подробные инструкции, как это проще и безопаснее для себя можно сделать.

Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о наказании — вплоть до пожизненного — за диверсионную действую, а также за содействие такой деятельности. Вводятся санкции и за распространение инструкций для незаконного производства оружия.

Также предполагается ввести блокировку счетов причастных к финансированию диверсионной деятельности. К запрещенной информации будут относиться сведения о незаконных методах изготовления боеприпасов.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. Речь идет об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.

Парламентарии отмечали, что эти структуры специализировались на провоцировании беспорядков и сепаратизма в России, вмешательстве в выборы и пропаганде наркотиков, вовлечении подростков в деструктивную деятельность, использовании разных технологий по дискредитации России, а с февраля 2022 года активно включились в антироссийскую деятельности в контексте проведения специальной военной операции. В частности, речь идет о призывах к финансированию противника, введению санкций против России, выделению Киеву оружия и военной техники.