Москва, 14 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) назвал безумием решение Федерации фигурного катания Канады разрешить однополым дуэтам выступать на соревнованиях по фигурному катанию, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

MEDIACRAT Дмитрий Свищев

Ранее Федерация фигурного катания Канады разрешила принимать участие в соревнованиях однополым парам фигуристов. Теперь вводятся понятия «фигурист А», «фигурист Б», «поднимаемый партнер», «поднимающий партнер», а также «ведомый» и «ведущий», сообщал ТАСС.

По мнению Свищева, над канадцами будет смеяться весь мир.

«Интересно, а кто из так называемых партнёров будет в мужской раздевалке, а кто — в женской? А плюшевые игрушки и цветы болельщики кому будут кидать? Партнёру А или партнёру Б? А если серьезно, то это просто безумие. Нарушение традиций спорта, которые закладывал ещё Пьер Де Кубертен. Интересно, что бы он сказал на это? А ещё больше интересно послушать сообщество фигурного катания. Уверен, что большинство будет против такого развития соревнований. И нельзя допустить массового распространения подобной практики», — отметил депутат.