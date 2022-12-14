Любляна, 14 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Об отставке министра внутренних дел Словении Татьяны Бобнар сообщила на заседании 14 декабря спикер нижней палаты парламента Уршка Клакочар-Зупанчич.

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Председатель нижней палаты парламента Словении заявила об отставке главы МВД в соответствии с пунктом 115 конституции Словении. Временно на должность министра внутренних дел назначен министр государственного управления Саня Аянович.

Сообщается, что Татьяна Бобнар направила 9 декабря заявление об отставке премьер-министру страны. Решение об отставке глава МВД объяснила кадровыми проблемами, так как ранее правительство Словении отклонило ее предложение о назначении на посты двух кандидатов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил о необходимости интеграции Западных Балкан в Европу.