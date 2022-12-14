Москва, 14 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Тот факт, что в России серьезно выросла доля нераспроданного жилья в новостройках, можно объяснить тем, что в 2020–2021 годах рынок рос и достиг рекордных показателей в основном за счет программ государственной поддержки, которые были реализованы практически для большинства потенциальных покупателей. Таким образом, во многом спрос был удовлетворён. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

«Есть и объективное влияние тревожности, которая побудила многих перейти в режим экономии и меньше думать о серьезных тратах, в том числе на приобретение жилья. Сказывается и отъезд части обеспеченных граждан и переключение их интересов на другие регионы, — сказал экономист. — В декабре 2022 года можно ожидать сокращения числа нераспроданных квартир, которые купят граждане, спешащие воспользоваться завершающейся программой льготной ипотеки на новостройки, а также вложить средства на фоне изменений курса рубля и получения бонусов по итогам года».

В свою очередь, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова заявила, что главной причиной роста доли нераспроданных квартир является недоступность жилья из-за его высоких цен даже при околонулевых ипотечных ставках.

«Также стоит отметить, что в целом платежеспособный спрос насытился, так как в 2020–2021 годах инвесторами в квадратные метры стали даже те, кто не планировал становиться таковыми. А большинство тех, у кого был не решен квартирный вопрос и были деньги, закрыли потребность в жилье в 2020–2021 годы, — сказала Степанова корреспонденту ИА REGNUM. — Из-за ожидаемого дальнейшего падения спроса на новостройки и роста конкуренции среди строителей девелоперы будут готовы предлагать большие скидки на перегретом рынке первичной недвижимости, особенно покупателям за наличные деньги или в рассрочку. Эти дополнительные предпринимаемые застройщиками меры, в том числе совместно с банками, могут несколько подстегнуть продажи уже после февраля 2023 года, и при стабилизации геополитического и экономического фона доля нераспроданных квартир в новостройках может снизиться».

Кроме того, по ее мнению, есть риск того, что доля нераспроданных квартир начнет расти особенно быстрыми темпами с начала 2023 года после отмены льготной ипотеки.

Заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная также полагает, что основные причины роста в России доли нераспроданного жилья– это сложная экономическая ситуация, падение реальных доходов населения, перегрев цен за последние два года, неопределенность, а также плановый ввод в эксплуатацию жилья, который стал опережать спрос.

«Если предложение будет опережать спрос, и застройщики будут пытаться всеми силами удерживать цены, то доля нераспроданных квартир будет расти», — сказала Школьная.

Кроме того, она подчеркнула, что вся экономика, включая рынок недвижимости уже в кризисной ситуации из-за внешних шоков.

«Логика, здравый смысл, знание основных экономических законов и примеры других стран говорят о том, что если продолжить бездумно поддерживать спрос, не синхронизируя эти меры с поддержкой предложения, то это неизбежно вызывает необоснованный рост цен, который в итоге приводит к большим или очень большим негативным последствиям», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в случае возможной отмены с 2023 года льготной ипотеки в крупных городах продолжит расти доля нераспроданных квартир в новостройках.