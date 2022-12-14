Лондон, 14 декабря, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В поливе Ла-Манш перевернулось судно, на котором были мигранты. Об этом 14 декабря сообщает телеканал Sky News.

Мигранты

По данным журналистов, на борту было до 50 человек. Сообщается, что некоторые из них продолжают оставаться в ледяной воде. Британские моряки начали операцию по спасению утопающих.

Данных о погибших нет. Отмечается, что крушение также заметили службы во Франции. Они тоже участвуют в спасательной операции.

Стоит отметить, что, по данным британских СМИ, в течение 2022 года в Великобританию на различных средствах прибыли 28,5 тыс. мигрантов.