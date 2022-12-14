Москва, 14 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, которым отменяется требование по раздельной выкладке в магазинах вина, произведенного до и после принятия законов о виноградарстве и виноделии, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Марина Каширская ИА REGNUM Вино

В июле 2021 года в силу вступил закон, обуславливавший введение таких мер наличием в законе особых требований к производству и розничной продаже продукции, в том числе в части запрета использования импортированных в Россию винограда, вина, виноматериалов, винного спирта и дистиллята при производстве вина, крепленого вина, игристого вина и коньяка.

«Для того, чтобы покупателю легче было отличить напитки, произведенные по новым правилам, от изготовленных до вступления закона в силу, ввели требование о раздельной выкладке винодельческой продукции в розничных магазинах. На сегодняшний день эта мера потеряла свою актуальность, так как такой продукции осталось совсем немного», — уточнила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»).