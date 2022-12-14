Калининград, 14 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Жителям Калининградской области стало сложнее получить упрощённые транзитные документы для проезда по территории Литвы. Об этом 14 декабря сообщил губернатор российского региона Антон Алиханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что упрощенный транзитный документ (УТД) не терял свою силу, он по-прежнему выдаётся генконсульством Литвы в Калининграде. Однако Литва усложнила процедуру получения этого документа, вернувшись к начальным договоренностям по этому режиму.

«Усилены требования по предоставляемым документам, установлен ограниченный список причин для обращения за УТД: семья, родственники, работа, учеба и некоторые другие. Запись на подачу документов идет на месяц вперёд», ― пояснил Алиханов.

Теперь, по его словам, возможности у калиниградцев передвигаться на личном транспорте транзитом через Литву «уже практически нет».

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«Правительство Калининградской области рассчитывает, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договоренности об упрощении процедуры получения УТД», ― заключил Алиханов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Литва прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции ЕС. Речь идёт о порядка 40-50% номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Власти России назвали запрет незаконным и потребовали его отменить. Позднее ЕС снял ограничения на железнодорожный транзит в Калининградскую область при соблюдении лимитов, которые рассчитываются по среднему объёму грузов за прошлые годы. В ноябре квота на транзит стройматериалов через Литву у Калининградской области закончилась.