Белград, 14 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Лидеры непризнанного Косова подписали заявку на вступление в Европейский союз, передает «Радио и телевидение Косова» (RTK),

Kuvendikosoves.org Главк Конюфца (справа) и президент Косово Вьоса Османи (слева)

Сообщается, что президент непризнанного Косова Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на членство в Европейском союзе.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что ожидаемая 15 декабря подача заявки на вступление Косова в ЕС станет прямым нарушением и крахом Вашингтонских соглашений.

Напомним, сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания независимости Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.