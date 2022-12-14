Москва, 14 декабря, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Тот факт, что в России доля нераспроданных квартир в новостройках достигла рекордных 66%, можно объяснить несбалансированностью рынка жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявила руководитель департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина, комментируя соответствующие данные «INFOLine-Аналитика».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Одна из причин случившегося — продолжающийся рост вводимого жилья. Согласно данным Минстроя за период январь–октябрь 2022 года, объем ввода жилья составил 87 815 тыс. кв. м, что выше значения показателя за аналогичный период 2021 года на 22%, — сказала Васюнина. — При этом основная динамика обеспечена за счет индивидуального жилищного строительства: объем ввода индивидуальных жилых домов за 10 месяцев 2022 года составил 54 239 кв. м, что превышает значения 2021 года на 33%. В свою очередь, ввод жилья в многоквартирных домах увеличился по сравнению с 2021 годом на 6%, составив 33 576 кв. м. Принимая во внимание, что на 2023 и 2024 годы плановые объемы ввода в эксплуатацию жилья почти в три раза выше показателей 2022 года, несложно предположить, что тенденция роста доли нераспроданного жилья продолжится и дальше».

С другой стороны, как отметила Васюнина, сказывается и сокращение спроса со стороны населения, что в первую очередь связывается со снижением уровня доходов граждан и неготовностью принимать дополнительные инвестиционные обязательства в условиях высокой неопределенности.

«Такой вывод подкрепляется данными о ежемесячном снижении количества выданных жилищных кредитов — в среднем на 18–21%; существенном сокращении объема предоставленных ипотечных кредитов по сравнению с 2021 годом; устойчивом росте объема задолженности по ипотеке и сокращении объема досрочно погашаемых обязательств за счет средств заемщиков до минимального значения за последние три года, — сказала Васюнина. — Кроме того, сдерживающее влияние на спрос оказывает неопределенность в отношении перспектив льготной ипотеки на 2023 год».

Напомним, как сообщалось ранее, в России доля нераспроданных квартир в новостройках выросла да рекордных 66 процентов.