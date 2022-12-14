Москва, 14 декабря, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Вопрос перемирия на праздничные дни Рождества и Нового года власти России не рассматривают. Никаких инициатив от Киева по этому поводу не поступало. Так прокомментировал 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вопрос журналистов о возможности установления перемирия на период новогодних праздников.

Иван Шилов ИА REGNUM Карта России и Киевского режима

«Никаких предложений ни от кого не поступало. И такой темы нет на повестке дня», — заявил Песков в ходе пресс-конференции.

Напомним, днем ранее Дмитрий Песков, комментируя высказанные главой киевского режима Владимиром Зеленским предложения о «шагах к миру», заявил, что ни о каком выводе российских войск с территории Украины до конца 2022 года не может идти речи.