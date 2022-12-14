Вашингтон, 14 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине не прекратилась под давлением США, заявил Роберт Фарли в статье «Запад объявил финансовую войну России: успешно ли?» для 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Автор статьи отмечает, что экономическая война против России не разрушила российскую экономику, как того хотели в Штатах. Пока непонятно, в чём именно вообще нанесён ущерб России в сфере финансов и в военном отношении.

Также автор статьи указывает на то, что Россию эта западная экономическая война не лишила военной помощи из-за рубежа, хотя и несколько ограничила возможности Москвы и её партнеров.

«Рубль не рухнул. Действительно, рубль остаётся сильным по отношению к большинству иностранных валют, хотя это в значительной степени связано с трудностями конвертации, — пишет эксперт. — Инфляция существенно снизилась с первых дней войны, когда она достигла 17,8%».

На фоне высокой инфляции в большинстве западных стран, ситуация в России «не кажется полностью выходящей за рамки нормы». Хотя российские компании испытывают затруднения с привлечением средств из международных источников, у России по-прежнему есть доступ к внутренним рынкам облигаций, которые продолжают привлекать некоторые иностранные инвестиции.

Россия не обанкротилась, а спецоперация на Украине продолжается. Страна продолжает торговать энергоносителями, находя новых заказчиков. Также автор статьи заявил, что Россия «разработала альтернативные способы приобретения оружия, необходимого ей для продолжения» СВО.

Россия пока выживает — к ужасу Запада, резюмирует автор статьи.