Москва, 14 декабря, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В России необходимо законодательно регулировать такое явление, как майнинг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал новость о том, что комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект о легализации майнинга криптовалют.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

«Майнинг существует и будет существовать, и регулирование этого явления необходимо, — сказал Делягин. — Я надеюсь, что не найдется идиотов, которые будут это дело запрещать. Это нормальный вид деятельности, нормальный бизнес. Тем более что оборот криптовалют мы тоже легализуем. Поэтому здесь всё в порядке. Конечно, мы немного опаздываем. Из-за этого у нас проблемы в регионах с дешевой электроэнергией, где происходит перегруз ЛЭП. Особых рисков, связанных с легализацией майнинга, я не вижу. Однако надо зафиксировать, что если я занимаюсь майнингом, то я получаю электроэнергию не по нормам физических лиц, а плачу повышенный тариф. Это понятно. У нас очень часто проводка не рассчитана даже на простую бытовую технику. В старых домах проводку делали, когда даже электрочайников не было. А сейчас на эту проводку вешают и электроплиту, и электрочайник, и стиральную машину, и посудомоечную, и кондиционер».

При этом Делягин подчеркнул, что криптовалюты — это не объект сбережений, а объект спекулятивных операций.

«И как средство платежа криптовалюты должны быть запрещены строжайшим образом. Просто соответствующие законопроекты надо было принимать год назад. Поэтому надо торопиться. Но Банк России очень сильно тормозит», — подытожил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ не поддержал позицию Центрального банка о запрете майнинга.