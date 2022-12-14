Минск, 14 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В настоящее время Россия и Белоруссия проводят совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 14 декабря рассказал командующий белорусскими военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковник Андрей Лукьянович в видеосообщении, которое приводит пресс-служба минобороны республики в своём телеграм-канале.

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«Идёт совершенствование единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации», — сказал он.

Также Лукьянович уточнил, что в данный момент Белоруссия осуществляет мероприятия плана по укреплению обороноспособности республики до 2025 года и в ходе этого ведётся поэтапное переоснащение Вооружённых сил страны новыми образцами вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Белоруссии нужно активнее работать над вступлением в ШОС.