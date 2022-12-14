Москва, 14 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Поставки Вашингтоном вооружения Киеву провоцируют прямой конфликт России и Североатлантического альянса. Об этом 14 декабря заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

council. gov.ru Владимир Джабаров

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«США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза», — цитирует РИА Новости Джабарова.

По словам сенатора, Вашингтон «реально ставит мир на грань третьей мировой войны». При это он отметил, что этим напугать Москву не получится.

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«Если они думают, что они нас этим испугали, — напрасно», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что киевский конфликт может привести к «большой войне» между Россией и Североатлантическим альянсом. При этом он выразил уверенность, что НАТО сможет этого избежать.

Добавим, что, по данным источников американского телеканала CNN, уже в течение ближайшей недели Вашингтон может объявить об отправке Киеву американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.