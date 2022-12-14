Симферополь, 14 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Из-за прохождения в Крыму балканского циклона 15 и 16 декабря на полуострове объявлено штормовое предупреждение. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Алексей Боголюбов. Шторм

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым [объявлено] на 15 и 16 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что, по информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 и 16 декабря в регионе из-за прохождения балканского циклона ожидаются дожди, которые будут очень сильными в южных, центральных, восточных районах и в горах, а также ветер со скоростью до 17–22 м/с.

При этом отмечается, что в указанный период температура воздуха на полуострове в дневное время снизится до 0 °C и до — 4 °C в ночное время.

Отметим, ранее синоптики объявляли в Крыму из-за сильного ветра и дождей штормовое предупреждение до 14 декабря включительно.