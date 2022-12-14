Вашингтон, 14 декабря, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Европейские страны интенсивно скупают по всему миру дизельное топливо, сообщает Bloomberg. На Россию приходится почти половина этих закупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Топливо

Уточняется, что в этом месяце объёмы дизельного топлива, закупленного странами Европы, приближаются к рекордным за период с 2016 года. Почти половина из этого дизеля закупается в России.

Европейцы стремятся закупить побольше дизельного топлива в преддверии санкций, которые с февраля вводятся в отношении российских поставок.

«В первые десять дней этого месяца Великобритания и Европейский союз импортировали более 16 млн баррелей дизельного топлива морским транспортом», — информирует Bloomberg, уточняя, что на российские поставки в день приходится 749,3 тысячи баррелей.

Также закупается много дизельного топлива в Саудовской Аравии: ежедневно европейцы закупают здесь 298,3 тысячи баррелей, ещё 156,4 тысячи баррелей ввозят из Индии, 60,8 тысячи баррелей — из США и 28 тысяч баррелей — из ОАЭ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 5 февраля страны ЕС запрещают закупку нефтепродуктов в России.

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