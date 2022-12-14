Москва, 14 декабря, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Ещё 24 прекурсора могут быть добавлены в перечень запрещённых в России. Соответствующий проект размещён МВД РФ 14 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Игла

Отмечается, что проект постановления правительства разработан ведомством «с учётом информации, поступившей из ФСБ» в рамках борьбы с незаконным распространением наркотиков и психотропных веществ.

Предлагается добавить в уже действующий список запрещённых веществ 24 новых прекурсора, а также отменить требования к допустимым концентрациям двух прекурсоров. Это должно сделать более эффективным контроль за их оборотом.

В проекте отмечается, что оборот этих веществ ограничен на настоящий момент лишь «при превышении определённой концентрации», и изготовители наркотиков этим пользуются, покупая «реагенты в растворах с меньшим содержанием». Приобретённый в разрешённой концентрации прекурсор уже преобразуют так, что он становится пригодным для синтеза наркотиков.

Ещё внесено предложение определить крупный и особо крупный размеры перечисленных прекурсоров, чтобы за их хранение и транспортировку наркоторговец нёс уголовную ответственность.