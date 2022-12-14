Бухарест, 14 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Об уровне потолка и других элементах механизма коррекции цен на газ не смогли договориться главы минэнерго стран — участниц Евросоюза. Об этом 14 декабря сообщил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Как отметил Попеску, ранее он принимал участие во внеочередном заседании Совета министров энергетики стран — участниц ЕС в Брюсселе.

«После двухдневных обсуждений и переговоров работа была завершена вчера поздно вечером, однако мы не пришли к согласию относительно уровня потолка и других элементов механизма коррекции цены на природный газ в Евросоюзе», — написал он в своём сообщении.

При этом глава минэнерго Румынии уточнил, что министры энергетики стран ЕС продолжат обсуждение этого вопроса в течение ближайших дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов заявил, что влияние антироссийских санкций на финскую экономику недооценили власти этой страны.