Санкт-Петербург, 14 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Кировском районе Ленинградской области органы СКР начали доследственную проверку по факту падения малолетнего ребенка в открытый колодец.

Дарья Драй ИА REGNUM Мальчик с «ватрушкой»

Девочка, 2016 года рождения, в ходе катания с горки на «ватрушке» упала в открытый колодец в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. По данным СМИ, спасатели ГКУ «Леноблпожспас» вытаскивали девочку с помощью складной лестницы. Девочку осмотрели врачи, серьезных травм она не получила.

«После того как спасатели достали ребенка из колодца, родители забрали ее домой. По предварительным данным, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — подтвердили в СУ СКР по Ленобласти.

После установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления, пообещали в органах СКР по Ленобласти.