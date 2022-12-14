Минск, 14 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Путей на Запад белорусское руководство искать не пытается, заявил 14 декабря премьер-министр республики Роман Головченко, сообщает БелТА.

Официальный сайт правительства России Роман Головченко

Представляя нового министра иностранных дел Белоруссии Сергея Алейника, Головченко обозначил задачи, которые ставятся перед главой МИД.

Среди этих задач — поиск вариантов «сбалансированной работы как на восточном, так и на западном векторе нашей внешней политики, исходя из наших интересов», отметил Головченко.

По словам белорусского чиновника, страна не ищет путей назад — в направлении Запада, однако «готова дружить».