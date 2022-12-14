Хельсинки, 14 декабря, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Влияние антироссийских санкций на экономику Финляндии недооценили власти этой страны, товарооборот которой с Россией в 2023 году может снизиться до €4,5 млрд. Об этом 14 декабря рассказал торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Хельсинки. Финляндия

Как указал в интервью РИА Новости Логинов, действующие финские власти неоднократно и публично декларировали желание полностью прекратить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество с РФ и готовность ввести самые жесткие антироссийские санкции.

При этом он уточнил, что по окончании всех переходных периодов в санкциях на химическую продукцию и нефтепродукты это будет способствовать снижению товарооборота между двумя странами.

«В случае, если санкции не будут сняты, в следующем году он снизится до €4,5 млрд. Экспорт из России сохранится за счет поставок никеля, удобрений, комбикормов, фармацевтической продукции», — заявил торгпред РФ.

Также он уточнил, что на этом фоне сложно говорить о каком-либо возобновлении отношений двух стран на прежнем уровне, и добавил, что «внутренний запрос на возобновление торговли сохраняется для многих отраслей и регионов Финляндии».

«Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономки. Полагаю, 2023 год в этом плане станет показательным. Надеемся, что осознание реальности заставит финляндскую сторону как минимум задуматься», — пояснил Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 30 лет тюремного заключения грозит пятерым гражданам России и двум американцам в случае, если они будут признаны виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения в обход антироссийских санкций.