Пхёнтхэк, Южная Корея, 14 декабря, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Подразделение космических сил сформировали США при USFK — контингенте Пентагона в Южной Корее, сообщает 14 декабря Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В Южной Корее на авиабазе Осан уже прошла церемония начала работы космических сил Пентагона. В ней принял участие командующий USFK Пол Лакамера.

На американских военных нового подразделения возложена функция наблюдения за воздушно-космическим пространством региона. Они должны отслеживать возможное появление ракет, запущенных с территории Северной Кореи, вычислять траектории их полёта.

Отмечается также, что Пентагон рассматривает возможность вести в случае необходимости военные операции сразу «в нескольких пространствах» — воздушном, морском, космическом, а также в киберсфере.