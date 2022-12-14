Канберра, 14 декабря, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Обвинения «в незаконном оказании военных услуг КНР» и нарушении законов о международной торговле оружием и отмывании денег предъявлены по запросу американских властей бывшему военному пилоту из США Эдмунду Даггану, который был ранее арестован в Австралии. Об этом 14 декабря сообщает австралийский телеканал 9News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

По информации источника, бывшему американскому пилоту предъявили обвинения «в участии в незаконном оказании военных услуг КНР и отмывании денег» и в нарушении регулирующего экспорт вооружений и правил международной торговли оружием закона.

«В обвинительном заключении указано, что Дагган якобы оказывал китайской государственной компании услуги, включающие подготовку военных летчиков, тестирование оборудования, связанного с морской авиацией, и инструктаж по методике посадки самолётов на авианосцы», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что американские власти не давали экс-пилоту разрешения для ведения подготовки зарубежных лётчиков.

Также указывается, что в данный момент Дагган, который является гражданином Австралии, арестован и находится в одной из тюрем Сиднея, при этом он ранее обжаловал свой арест и попросил не экстрадировать его в США.

Отметим, 54-летний Эдмунд Дагган был арестован австралийской полицией без объявления оснований 26 октября и с того момента находится в тюрьме.