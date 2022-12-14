Тегеран, 14 декабря, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Несмотря на международные ограничения и санкции, товарооборот между Ираном и Китаем за последние девять месяцев вырос на 20%, сообщает 13 декабря агентство ИРНА.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Об этом заявил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи во время встречи делегаций Ирана и Китая в Тегеране. Министр сказал, что две страны будут взаимодействовать в энергетике, осуществлять совместные инвестиции и сотрудничать в финансовой и банковской сферах. Хандузи отметил, что в повестке дня стоят стратегические планы в сферах транзита и инфраструктуры, которые будут утверждены на следующей встрече глав Ирана и Китая.

Напомним, что вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа находится с официальным визитом в Иране.