Новосибирск, 14 декабря, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в Новосибирской области планируется построить, реконструировать или капитально отремонтировать 43 объекта здравоохранения, приобрести для медицинских организаций 425 автомобилей и более 2,2 тысячи единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» — 90 единиц. Всё это помогает делать медицину доступнее, что особенно важно для пациентов сельских населённых пунктов: их в регионе более 1,5 тысяч.

Минздрав Новосибирска Новое медоборудование поставляют по нацпроекту в Новосибирскую область

В начале декабря 2022 года новые цифровые рентген-аппараты заработали в Здвинской ЦРБ.

«Один установили в стационаре в октябре, второй в декабре — в поликлинике. Уже работает», — сообщил главный врач Здвинской центральной районной больницы Виктор Третьяк.

Карасукская центральная районная больница получила открытую реанимационную систему для новорожденных и новый аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса.

«Эта современная реанимационная система была нам очень нужна, потому как у нас межрайонный родильный дом второго уровня, — поясняет главный врач Карасукской ЦРБ Александр Лидер. — Мы принимаем женщин с патологиями из четырех районов Новосибирской области. Когда происходят роды на ранних сроках, дети очень часто нуждаются в проведении реанимационных мероприятий. Эта установка нам была очень нужна, мы ей очень рады. Ранее у нас были подобные, но они устарели, вышли из строя».

Новый аппарат УЗИ экспертного класса «РуСкан» также будет помогать самым маленьким. И их мамам. На этом УЗИ-аппарате уже проводятся исследования первого, второго и третьего триместров. У него лучше визуализация, патологии можно будет увидеть на самых ранних сроках беременности.

Лапароскопическая видеоэндоскопическая система появилась в Татарской центральной районной больнице.

«Это оборудование предназначается для проведения операций на брюшной полости через небольшие разрезы. Такая технология является малотравматичной и высокоэффективной, позволяет минимизировать оперативное вмешательство, сроки выздоровления и восстановления пациентов», — пояснил главный врач Татарской центральной районной больницы Евгений Пендюк.

Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами, с испарителями для ингаляционных анестетиков и блоком для газоанализа поступил в операционный блок хирургического отделения Купинской центральной районной больницы.

«Это современное медицинское оборудование является неотъемлемой составляющей современной хирургии, анестезиологии и реаниматологии. Обеспечивает не только проведение анестезии, но и позволяет постоянно мониторить основные жизненно важные параметры пациента, а также даёт возможность успешно проводить сложные медицинские вмешательства», — подчеркивает главный врач Купинской ЦРБ Дмитрий Чурсин.

Ожидается, что до конца 2022 года отделение анестезиологии и реанимации ЦРБ получит наркозный аппарат с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура.

Новый компьютерный томограф начал работать в Куйбышевской центральной районной больнице, здесь принимают пациентов из шести районов Новосибирской области.

«На базе нашей больницы работает первичное сосудистое отделение № 5 для пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией, в основном это инсульты. В составе отделения 30 неврологических и 30 кардиологических коек, всё необходимое тяжелое оборудование теперь есть», — сообщил главный врач Куйбышевской ЦРБ Евгений Васильев.

Первичное сосудистое отделение обслуживает Барабинский, Здвинский, Северный, Убинский, Кыштовский и Куйбышевский районы, с апреля до сегодняшнего дня пациентов для проведения компьютерной томографии возили в Татарск.

«Томограф будет работать в круглосуточном режиме, все пациенты, которые нуждаются, обследуются. Компьютерная томография показана, в частности, всем пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Всем она делается, — подчеркнул Евгений Васильев. — Бригада скорой везет сразу в кабинет компьютерной томографии, а потом пациент транспортируется на койку в отделение».

В противошоковую палату отделения реанимации и анестезиологии Колыванской центральной районной больницы закупают наркозный аппарат с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков, в палату пробуждения — два монитора пациента на пять параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура).

Новое оборудование появится и в рентгенологическом кабинете — это рентгеновский передвижной палатный аппарат.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на вебинаре «Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения», сказал, что по сформированным системам оценки показатель удовлетворённости населения медицинской помощью составляет 42,7%. В последние месяцы этот процент движется вверх, тенденция сохраняется, показатель удовлетворённости один из высоких за предыдущие периоды.

Также Михаил Мурашко напомнил, что именно первичное звено здравоохранения является самым востребованным в системе здравоохранения. Именно поэтому первичному звену здравоохранения сейчас уделяется такое пристальное внимание, реализуется ряд федеральных программ, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи именно в первичном звене.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. Для этого в регионах создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, и привлекают на них квалифицированные кадры. На старых объектах проводят капитальный ремонт, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях. Устаревшее оборудование заменяют, чтобы повысить доступность и качество оказания медицинской помощи.

К 2025 году в нашей стране построят или реконструируют 2 475 медицинских объектов, отремонтируют 6 439 зданий медицинских организаций, для первичного звена закупят 13 355 автомобилей и приобретут 66 574 единиц нового оборудования.