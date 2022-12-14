Будапешт, 14 декабря, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Глава венгерского МИД Петер Сийярто утверждает, что российский вице-премьер Александр Новак допустил возможность изменения газовых контрактов между Россией и Венгрией из-за введения западными странами потолка цен на газ. Об этом венгерский министр сообщил 13 декабря в ходе заседания Энергетического совета.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

По словам Сийярто, он провел с Новаком телефонный разговор, где был поднят соответствующий вопрос. Глава МИД Венгрии отметил, что Будапешту удалось добиться того, чтобы корректировка в долгосрочных контрактах могла бы происходить без предварительных консультаций с Еврокомиссией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Петер Сийярто заявил, что страны ЕС не пришли к общему мнению в рамках обсуждения темы установления ограничений цен на газ из России.