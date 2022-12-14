Доха, 14 декабря, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Аргентинская футбольная сборная обыграла хорватскую команду на чемпионате мира в Катаре и стала первым финалистом спортивного турнира.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентина

Матч завершился с разгромным счетом 3:0. Голы забили нападающий Хулиан Альварес (39-я и 69-я минуты), а также форвард Лионель Месси (34-я минута), который отправил мяч в ворота хорватов с пенальти.

В финале Аргентина встретится с победителем игры Франция — Марокко, которая состоится 14 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря испанская газета Mundo deportivo написала о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) откроет дело против Ассоциации футбола Аргентины.