Веллингтон, 14 декабря, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Дополнительные 1,9 млн долларов США выделит Киеву на закупку гуманитарной помощи Новая Зеландия. Об этом сказано в заявлении главы МИД страны Нанаиа Махуты, распространённом 13 декабря пресс-службой ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Уточняется, что гуманитарная помощь будет предоставлена Киеву Новой Зеландией в рамках постоянной поддержки через Международный комитет Красного Креста. Махута пояснила, что украинцам будут предоставлены медицинское оборудование и принадлежности, предметы первой необходимости на время холодов, а также продукты питания, вода, предметы гигиены.

Кроме того, глава новозеландского МИД отметила, что в Киев будут отправлены трансформаторы и генераторы, чтобы помочь людям справиться с отключениями энергоснабжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Канады намерены выделить киевскому режиму помощь в размере $115 млн на восстановление энергосистемы Киева.