Париж, 14 декабря, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Ракета-носитель Ariane 5 была запущена в рамках миссии VA259 с космодрома Куру (Французская Гвиана), сообщается на сайте компании-оператора Arianespace.

Jef-Infojef Космодром Куру

Аппарат должен вывести в космос метеорологический спутник нового поколения MTG-I1 для Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT). Кроме того, Ariane 5 доставит на околоземную орбиту два телекоммуникационных спутника Galaxy 35 и Galaxy 36 компании Intelsat.

Они будут обеспечивать связь над Северной Америкой. С января 2022 года Arianespace запустила уже четыре ракеты-носителя Ariane 5.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Китай успешно вывел в космос два экспериментальных спутника Shiyan-20 с помощью своей ракеты-носителя Long March-4С («Чанчжэн-4-си»). Она была запущена с космодрома Цзюцюань.