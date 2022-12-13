Киншаса, 13 декабря, 2022, 23:02 — ИА Регнум. По меньшей мере 50 человек стали жертвами оползней и наводнения в столице Демократической Республики Конго Киншасе, сообщил журналистам 13 декабря начальник городской полиции Сильвано Касонго.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

По его словам, пострадали не только жилые кварталы, но и шоссе, соединяющее город с Матади — главным морским портом страны. Касонго подчеркнул, что количество погибших может возрасти.

Глава полиции добавил, что премьер-министр ДР Конго Жан-Мишель Сама Луконде, а также другие официальные лица пытаются оценить ситуацию и позже объявят о результатах своей работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на турецкую провинцию Анталья обрушилось наводнение, с которым местные жители не сталкивались полвека.