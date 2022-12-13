Вашингтон, 13 декабря, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий запрет на использование социальной сети TikTok на территории США, внесли американские законодатели в обе палаты Конгресса. Документ опубликован 13 декабря на сайте сенатора-республиканца от американского штата Флорида Марка Рубио.

Solen Feyissa TikTok

Предполагается, что законопроект должен будет защищать американцев от возможных угроз со стороны враждебных государств. Авторы законодательной инициативы поясняют, что другие страны могут предпринять попытки установить контроль через соцсети за гражданами США либо вести наблюдение за ними и собирать личные данные. Также законодатели предостерегают, что через соцсети другие страны могут оказывать влияние на американцев, вводить цензуру и вербовать их для различных кампаний.

По мнению законодателей, с помощью TikTok Китай может собирать и собирает данные о миллионах граждан США, чтобы затем использовать эту информацию в интересах Коммунистической партии КНР.

Законопроект предусматривает введение запрета и в отношении компании ByteDance, которая является владельцем TikTok. Также законодательная инициатива включает возможность ввести санкции против медиакомпаний, принадлежащих России и другим странам.