Вашингтон, 13 декабря, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик-«невидимка» B-2 Spirit военно-воздушных сил (ВВС) США загорелся после аварийной посадки. Об этом 12 декабря сообщает издание Military.com.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Загоревшийся самолёт

Сообщается, что инцидент произошел 10 декабря, никто не пострадал. Авария случилась во время планового полёта. Пожар потушила пожарная команда авиабазы.

«Ущерб, нанесённый самолету, оценивается примерно в $10 млн, но ещё требуется дополнительная проверка. <…> Авария, вероятно, произошла из-за того, что стопорные пружины на шасси не смогли обеспечить «достаточного давления» для сохранения зафиксированного положения», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что экипаж не обвиняют в совершении ошибки. Бомбардировщик проходил углубленную проверку в 2014 году.

Стоит отметить, что на вооружении ВВС США состоит 20 самолетов B-2 Spirit. Каждый из них оценивается в $1,157 млрд. В сентябре 2021 года один из таких бомбардировщиков получил повреждения, выкатившись со взлетно-посадочной полосы.