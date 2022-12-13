Санкт-Петербург, 13 декабря, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Из-за резкого осложнения эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в Петербурге приостановлена плановая госпитализация детей, а в медицинских и социальных учреждениях вновь введён строгий масочный режим. Постановление об этом подписала 13 декабря главный санитарный врач по региону — глава управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

Как сказано в документе, суммарная заболеваемость совокупного населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Для детей 7-14 лет порог превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%. На долю госпитализированных детей приходится 73%.

В связи с создавшейся обстановкой главе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга предписано ввести запрет на плановую госпитализацию детского населения в медицинские стационары, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью.

«Ввести масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности», — сказано в постановлении. Кроме того, запрещен допуск посетителей в медицинские стационары, аналогичные меры введены в социальных учреждениях.

Также предписано обеспечить приостановление учебного процесса на срок не менее 7 дней в образовательных учреждениях, группах, классах в случае отсутствия 20% и более учащихся с признаками ОРВИ.

Комитету по транспорту, руководителям государственных и коммерческих предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, указано усилить режим дезинфекции на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры с применением дезинфицирующих средств.