Москва, 13 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в видеообращении на церемонии награждения лауреатов премии «Знание» 13 декабря заявил, что Россия не допустит и никому не позволит очернить или оболгать своих героев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы никому не позволим их очернить или оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твердые знания, правда и любовь к России», — сказал Путин.

Также президент добавил, что рассчитывает на вклад общества «Знание» в суверенное развитие России.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами заявил, что обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой помочь с защитой границ с Сирией.