Вашингтон, 13 декабря, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме 13 декабря ответил на вопрос о темпах инфляции в стране.

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

«Я надеюсь, что к концу следующего года мы станем гораздо ближе к этому [к возвращению цен к нормальному уровню]. Не берусь делать такие прогнозы, но я убежден, что они не поднимутся, они продолжат снижаться», — заявил Байден.

«Чтобы вернуть инфляцию к нормальному значению, потребуется время», — добавил 46-й президент США.

Также Джо Байден отметил, что за последние несколько месяцев зарплаты выросли существенно больше, чем цены на товары.

Как передает ИА REGNUM, ранее в Китае заявили о недоверии к США в связи с тем, что слова американского правительства часто расходятся с делом.