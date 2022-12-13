Анкара, 13 декабря, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Власти Турции планируют обезопасить свои рубежи от террористической угрозы с помощью зоны безопасности. Для этого будет создана такая зона на протяжении 30 километр у границы с Сирией. Об этом заявил 13 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM В Сирии

«Наша цель известна — создание 30-километровой линии безопасности к югу от наших границ, откуда, к сожалению, исходит террористическая угроза», — подчеркнул турецкий лидер.

Он также отметил, что в последнее время угроза терроризма на границе с Сирией значительно возросла, что не позволяет сидеть сложа руки. При этом, как подчеркнул Эрдоган, в ходе последних встреч и телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным была достигнута договоренность об оказании поддержки в реализации проекта по созданию зоны безопасности на границе с Сирией.