Москва, 13 декабря, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») призвал быть готовым к тому, что Европа готовится к полномасштабной войне на континенте.

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

«Я вас уверяю, что Европа сегодня готовится к полномасштабной войне на континенте. Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами. Страны НАТО — инструмент Соединённых Штатов для продвижения собственных интересов. Надо к этому всему быть готовыми», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Он убежден, что США поставят вооружение Германии и Франции. Парламентарий привел пример Eurofighter и Gripen, которые уходят в небытие, американцы вооружение в Европе заменяют своим, вытягивают деньги, занимаясь деиндустриализацией.

«У американцев всё идет по плану, надо отдать должное. Мы эти угрозы видим, знаем, к ним готовы, свою промышленность развернули», — добавил Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Гурулёв призвал быть готовыми к удару ВСУ по объектам по всей России.

Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции доноров помощи Украине, которая проходит в столице Франции.

Альянс США и Евросоюза может сойти на нет, если американское руководство продолжит протекционистский экономический курс, ослабляющий промышленность Европы. Такое мнение 10 декабря высказал обозреватель The Washington Post Фарид Закария.