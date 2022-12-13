Киль, Германия, 13 декабря, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Сингапур важным стратегическим партнером в области безопасности. Об этом Олаф Шольц заявил в Киле по случаю спуска на воду двух подводных лодок для военно-морских сил Сингапура.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Канцлер принял участие в спуске на воду двух подводных лодок, построенных на верфях компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Олафа Шольца сопровождал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Лидеры провели переговоры, после чего посетили верфь, где наблюдали за спуском двух 70-метровых подводных лодок. По словам Олафа Шольца, крещение двух подводных лодок демонстрирует, что Сингапур является важным стратегическим партнером Германии. Кроме того, канцлер Германии отметил общие экономические и геополитические интересы двух стран.

Канцлер Германии также отметил, что цепочки поставок очень сильно зависят от открытых морских путей и морская экономика является неотъемлемой частью промышленного ландшафта ФРГ.

Ранее Германия отправила фрегат «Бавария» в Индо-Тихоокеанский регион, а также шесть истребителей Eurofighter.

Напомним, Сингапур приобрел четыре субмарины Type 218SG. Крещение первой из них состоялось в Киле в 2019 году.