Лондон, 13 декабря, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Великобритания изучит возможность применения замороженных российских активов для оказания поддержки Украине. В ближайшее время этот вопрос правительство проработает с учётом опыта Канады. Об этом сообщил 13 декабря министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли, отвечая на вопросы парламента.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР Все по честному!

«Мы рассматриваем механизм, который должен быть надежным, надежным с юридической точки зрения, чтобы конфисковать активы как часть репараций, восстановления и реконструкции», — цитирует Клеверли РИА Новости.

Всего известно о более 1200 физических и 120 юридических лиц из России, попавших под санкции правительства Британии. Для использования их замороженных активов кабинет министров обсудит применение опыта Канады, чья правовая система похожа на британскую.

О том, что профильные министерства Великобритании работают над вопросом конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их Украине, заявляла ещё в июле 2022 года бывшая премьер-министр страны Лиз Трасс.