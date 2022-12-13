Пекин, 13 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Китая и Венгрии заключили двустороннее соглашение о создании межправительственной комиссии по продвижению проектов инициативы «Один пояс — один путь», сообщает внешнеполитическое ведомство Китая.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

Главы МИД в режиме онлайн подписали новое соглашение, которое станет очередной ступенькой в интенсивном формировании инициативы «Один пояс — один путь». По словам министра иностранных дел Китая Ван И, Пекин и Будапешт «создали новый стимул» для реализации проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Ван И напомнил, что Венгрия стала первой европейской страной, заключившей с КНР сотрудничество в рамках «Одного пояса — одного пути».

Глава МИД Китая подчеркнул, что гармоничное и стабильное развитие отношений с Венгрией удовлетворяет интересам народов двух стран и выгодно отразится на устойчивом формировании китайско-европейских связей.

Глава МИД Китая Ван И «Китай и Евросоюз — партнеры, а не соперники. Я верю, что Венгрия будет играть конструктивную роль в продвижении китайско-европейских отношений».

Инициатива Китая «Один пояс — один путь» была предложена в 2013 году для активизации международных торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента политологии финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев констатировал, что ключевыми участниками борьбы за определение финансовой архитектуры мира в будущем являются США и Китай.

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