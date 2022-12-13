Ереван, 13 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Жанны Андреасян новым министром образования, науки, культуры и спорта страны. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба главы республики.

sescs.am Жанна Андреасян

Отмечается, что Андреасян представил к назначению премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее она была заместителем министра в том же ведомстве.

Предыдущий глава министерства Ваграм Думанян ушёл в отставку 12 декабря. Он возглавлял ведомство с августа 2021 года.