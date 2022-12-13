Москва, 13 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. На сегодняшний день прививочная кампания от гриппа в России закончена. Об этом 13 декабря рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Eknews.net Вакцина от гриппа

«Сейчас уже поздно и не нужно [прививаться от гриппа]. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена», — сказала она.

При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что привившиеся от гриппа практически не заболевают или переносят болезнь в лёгкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории России увеличилась на 35,4%.