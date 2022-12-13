Москва, 13 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В РФ нельзя убирать говядину и яблоки из списка социально значимых продуктов, так как вместе с этим исчезнет и гарантия доступности этих товаров для граждан с низкими доходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал инициативу экспертов РАНХиГС исключить говядину и яблоки из категории социально значимых продуктов.

Яблоки

«Рыночный либерализм бродит в головах отдельных экспертов, предлагающих исключить говядину и яблоки из списков социально значимых продуктов. Такой экстравагантный способ инфляционной рефлексии, — сказал Ордов. — Инфляция — это монетарное чудо-чудное, поэтому давайте откажем гражданам с низкими доходами в доступе к ряду продуктов, цены на которые почему-то просто обязаны находиться в режиме турбовзлёта, если так хочется спекулянтам, монополистам и отдельным экспертам. Причем говядина и яблоки не относятся исключительно к импортируемым товарам. Даже совсем наоборот бывало в нашей истории. Включение в группу социально значимых товаров означает гарантию доступности этих продуктов даже для граждан с низкими доходами».

По словам Ордова, решение может и должно быть более компромиссным — контроль за ценами на период реструктуризации соответствующей отрасли либо увеличение мер социальной поддержки нуждающихся в этом семей и граждан.

«А вот либеральный оскал заретушировать товарной эквилибристикой и психологическим эффектом не получится», — подчеркнул Ордов.

В свою очередь директор НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Савенкова призвала не забывать, что говядина и яблоки включены в перечень социально значимых продовольственных товаров обоснованно — с точки зрения рационального питания.

«А с точки зрения ценовой доступности есть наглядный пример поддержки государством сельхозпроизводителей, что в свое время позволило ликвидировать зависимость России от американских куриных окорочков, — сказала она. — Это свидетельствует о том, что так же поддержать можно и производителей говядины. Думаю, что с учетом развития рынка продовольственных товаров можно расширить список, но главное — его не сокращать».

Кроме того, есть риск того, что исключение из данного перечня яблок и говядины означает, что исчезнет возможность установления предельного уровня наценки на данные товары в случае роста розничных цен либо ажиотажного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель департамента общественных финансов Финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина.

«Для региональных органов государственной власти станет необязательным проведение мониторинга потребительских цен и показателей местного производства по данным товарам. Насколько это целесообразно? Есть сомнения, — сказала Васюнина. — Напротив, расширение данного перечня будет способствовать не только стабилизации потребительского рынка, но и станет логичным шагом в комплексе мер по преодолению бедности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) посчитали нужным пересмотреть имеющийся перечень социально значимых продуктов.