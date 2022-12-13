Брюссель, 13 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В рамках оперативных мероприятий при расследовании уголовного дела о коррупции в Европарламенте было обнаружено €1,58 млн. Наличные денежные средства были изъяты в ходе обысков в ЕП, прошедших 12 декабря, пишет бельгийская газета Le Soir.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

«В ходе обысков, проведенных в Европарламенте в понедельник, полиция изъяла €1,58 млн наличными», — приводит газета слова своего источника.

Напомним, ранее в Бельгии был задержан ряд представителей Европарламента по уголовному делу о коррупции, связанному с проведением чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Среди задержанных в том числе заместитель руководителя Европарламента, представитель Греции Ева Кайли.

По версии следствия, представители Европарламента получали деньги и дорогие подарки взамен на обещания влиять на политические решения.