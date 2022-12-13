Москва, 13 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Если правительство РФ и Банк России прислушаются к призывам Ассоциации деревянного домостроения и продлят льготную ипотеку в сегменте индивидуального жилищного строительства, то это в числе прочего приведет к снижению доли «серого» рынка и повысит эффективность регулирования рынка недвижимости в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Fishki.net Ипотека

«Рост заинтересованности в приобретении именно домов или их строительстве — одна из последних тенденций, особенно среди молодых семей, — сказала Ермилова. — Семьи видят, что это более перспективно, в определенной степени выгодно. Ведь можно построить или купить дом большей квадратуры по цене двушки. Для семей с детьми вариант большей квадратуры за те же деньги более привлекателен. Продление ипотеки даст возможности увеличить долю ИЖС и семей, преображающих дома или строящих их, выход из теневого сектора, снижение доли «серого» рынка. Это значит, что повысится эффективность регулирования рынка недвижимости в целом».

В свою очередь доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко также заявил, что в РФ стоит продлить льготную ипотеку в сегменте индивидуального жилищного строительства.

«Во-первых, льготная ипотека в этом сегменте поддерживает отрасль строительства. Во-вторых, будут, возможно, поддержаны сферы сельского хозяйства и ипотечного кредитования. Индивидуальное жилищное строительство становится более востребованным начиная с периода пандемии, с 2021 года, когда многие перешли на удаленную работу», — сказал Щербаченко.

Напомним, как сообщалось ранее, в правительство РФ и Банк России поступили обращения с просьбой продлить льготную ипотеку в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 2025–2030 годов.