Москва, 13 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Отвечая на западную политику потолка цен, российские власти выбрали наиболее рациональный путь противодействия инициативам недружественных стран, сохранив за собой возможность широкого маневра контрсанкционными мерами — от полной блокировки поставок по конкретному контракту, подпадающему под условия по стране-бенефициару поставок либо ценовым индикаторам, до поставок любых объемов на любых условиях по решению правительства РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Ответ России на политику потолка цен на российские энергоресурсы выглядит вполне адекватным: он не затрагивает механику мировых сырьевых рынков и дает достаточно жесткие и определенные сигналы авторам данных инициатив и примкнувшим к ним странам, — сказал Понкратов. — В обсуждаемом сейчас механизме принципиально важны два момента: первое — полная и последовательная реализация ранних заявлений российского президента РФ по данным вопросам, нашедшая отражение в рамочных конструкциях данного указа, и второе — передача технических моментов создания и реализации механизма противодействия экспорту российских углеводородов в ведение правительства РФ. Последнее дает возможность гибко и оперативно реагировать на изменение ситуации, а также максимально учитывать необходимость поддержания величины нефтегазовых доходов федерального бюджета и интересы российских добывающих компаний».

По его словам, особенно важно то, что предлагаемые в проекте указа меры по противодействию инициативам недружественных стран носят сугубо рыночный характер и не вторгаются в глубинные транзакционные и ценоформирующие механизмы на глобальном нефтяном рынке.

«Это повышает имидж Российской Федерации в этом противостоянии, — сказал Понкратов. — Также это дает надежду на формирование новых центров силы на рынке углеводородов в условиях тектонических изменений, происходящих со второй половины первого десятилетия XXI века и усугубившихся во время глобальных локдаунов вследствие пандемии коронавирусной инфекции. При этом необходимо понимать, что согласование потолка цен на российскую нефть странами ЕС и G7 — лишь первый шаг в направлении усиления давления на Россию как ведущего участника основных рынков сырьевых и энергетических товаров. До февраля 2023 года должен быть согласован потолок цен на российские нефтепродукты. С договоренностями по ценам на природный газ странам ЕС пока не удается достичь единства в силу разной значимости российского газа для отдельных стран Евросоюза».

Понкратов объяснил, что, помимо декларируемых целей — лишить Россию значительной части доходов от добычи и экспорта сырья, а также снизить собственную зависимость от поставок российских углеводородов, в этих действиях явно прослеживается цель протестировать варианты ограничения для развивающихся стран рыночных инструментов торговли основными сырьевыми товарами со стороны стран «золотого миллиарда».

«Правительства развитых стран пытаются нащупать контуры нового псевдорыночного и неоколониального миропорядка, так как постколониальные схемы «сырье в обмен на технологии», «экспорт демократических институтов и либеральных ценностей» и пр., исправно работавшие с середины ХХ века, начали давать сбой в новейшей экономической истории. Настал черед подмены рыночных механизмов глобальных рынков сырья и энергии на нерыночное регулирование», — подытожил Понкратов.

В свою очередь заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что европейские и американские санкции уже давно перешли границу адекватности и превратились в инструмент гибридной войны.

«Введение потолка цен на российскую нефть представляет собой еще один неоднозначный дискриминационный документ, противоречащий принципам Всемирной торговой организации, членами которой являются России и страны, вводящие потолок цен, что уже само по себе может послужить основанием для подачи иска в международные суды. Можно предположить, что запрет на поставку нефти и обжалование потолка цен в судах приведут к пересмотру данного решения и, скорее всего, простимулируют мировые цены к дальнейшему росту. Очевидно, что члены ОПЕК+ также не заинтересованы в дискриминации производителей нефти, что подрывает основы свободной торговли, ценообразования и, скорее всего, ответят согласованным сокращением добычи нефти, что еще повысит уровень мировых цен. Россия могла бы ответить асимметрично, запретив поставки, например, титана или продовольствия в страны ЕС, однако российские власти, в отличие от европейских, стараются применять любые санкции исключительно в интересах РФ, стараясь не наносить ущерба национальной экономике», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, государства Европейского союза до сих пор не продемонстрировали единства в отношении условий санкционного пакета.